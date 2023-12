Irlanda: duo comico russo, Varadkar non sapeva spiegare differenza tra situazioni in Crimea e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro irlandese Leo Varadkar “non ha saputo spiegare perché la Crimea non ha il diritto all’autodeterminazione, a differenza del Kosovo”. Lo si legge sul canale Telegram del duo comico russo, Vovan e Lexus, che ha fatto uno scherzo telefonico al premier irlandese, che pensava di aver avuto una conversazione telefonica con un alto funzionario africano. In particolare, Varadkar si è detto sicuro che l'adesione della Crimea alla Russia è stata fatta "in modo sbagliato" con un referendum "fittizio". A sua volta, Vovan e Lexus hanno fatto un paragone tra la situazione in Crimea e quella in Kosovo, chiedendo al premier perché tra questi l'Irlanda sostiene solo l'indipendenza di Pristina. "Sarò onesto. Il Kosovo esisteva prima che io arrivassi al governo. Non conosco i dettagli esatti di quella situazione. Certo, ci sono Stati che diventano indipendenti senza referendum, ma credo che un referendum sia auspicabile", ha affermato Varadkar. (Rum)