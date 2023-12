Milano: Verri (Lega), botti di capodanno non vietati, amministrazione non pensa ad ambiente e animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano è una delle pochissime città italiane che non ha vietato l'uso di botti a capodanno" così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio comunale. "Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Bari, Verona, Mantova e Palermo sono tra le città che hanno preso provvedimenti contro l'uso di fuochi d'artificio. Milano invece si conferma la città dei balocchi dove tutto è permesso. Questa giunta si dimostra ancora una volta contro l'ambiente e contro i nostri amici a 4 zampe". Lo dice in una nota il Presidente Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier, Alessandro Verri. (Com)