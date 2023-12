Medio Oriente: portavoce Anp, non può esserci pace senza la fine dell’occupazione di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci può essere pace o stabilità senza la fine “dell’occupazione di Israele di tutti i Territori palestinesi, compresi Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme est”. Lo ha affermato oggi Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Abu Rudeineh ha inoltre affermato che "invece di armare Israele, l'amministrazione statunitense dovrebbe assumersi la responsabilità di raggiungere la sicurezza e la stabilità, non solo in Palestina, ma anche di prevenire l'escalation delle tensioni nella regione". Secondo il portavoce, “gli Stati Uniti hanno la responsabilità di attuare le risoluzioni internazionali e di obbligare Israele a cessare le sue aggressioni". Infine, Abu Rudeineh ha ribadito che “l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) è l'unico rappresentante del popolo palestinese”. (Res)