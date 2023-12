Vaticano: Meloni ricorda Benedetto XVI, continuiamo ad attingere a sua eredità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ricorre il primo anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI. Nel ricordare un grande della storia e un gigante della ragione, della fede, e della sintesi positiva fra l'una e l'altra, continuiamo ad attingere alla sua feconda eredità spirituale e intellettuale. Essa ha anche un profondo valore civile, in grado di orientare tutti, credenti e non credenti, perché continua a parlare alla mente e al cuore delle persone". Questo il messaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Papa Benedetto XVI.(Rin)