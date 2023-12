Corea del Nord: previsto lancio di altri tre satelliti militari nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 il governo della Corea del Nord lancerà altri tre satelliti militari, costruirà droni militari e potenzierà il suo arsenale nucleare. Lo riferisce l’agenzia di stampa nordcoreana “Kcna”, aggiungendo che il lancio di tre ulteriori satelliti da ricognizione è stato dichiarato come “una delle decisioni politiche chiave per il 2024” al termine di un incontro di partito di cinque giorni, concluso ieri e presieduto dal leader Kim Jong-Un. A novembre Pyongyang ha messo in orbita un satellite dopo tre tentativi e questo mese ha lanciato nuovamente il suo più potente missile balistico intercontinentale, che si ritiene abbia la portata necessaria per lanciare una testata nucleare ovunque negli Stati Uniti. Jong-Un ha concluso l'incontro scagliandosi contro Washington che a suo parere ha reso la guerra inevitabile. "A causa delle mosse sconsiderate dei nemici per invaderci, è un fatto compiuto che una guerra possa scoppiare in qualsiasi momento nella penisola coreana", ha detto il leader nordcoreano. (Git)