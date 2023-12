Lazio: Natale di controlli della Polfer, 6 arresti ma anche allarmi bombe e bimbi ritrovati (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 29 dicembre il personale del Reparto Stazione di Roma Termini ha tratto in arresto per il reato di rapina impropria un cittadino straniero. In particolare gli operanti, sulla segnalazione del locale Centro Operativo Compartimentale si portavano presso un noto esercizio commerciale sito all'interno dello scalo ferroviario in quanto era stata segnalata la presenza di una persona che dopo aver asportato il dispositivo antitaccheggio di un capo di vestiario, tentava di allontanarsi. L'autore del furto veniva inizialmente bloccato da un addetto alla sicurezza, in servizio presso l'esercizio commerciale ed in seguito dagli agenti intervenuti. Veniva appurato che il reo, al di sotto della cerata di colore blu, indossava un piumino che presentava uno taglio nell'angolo in basso a sinistra, laddove era stata strappata la targhetta dell'antitaccheggio, rinvenuta poi all'interno del camerino per la prova degli indumenti. La merce sequestrata veniva riconsegnata al direttore dell'esercizio commerciale che ha provveduto a sporgere regolare denuncia negli uffici della Polfer. Al termine delle formalità di rito, il PM di turno ha disposto il trattenimento dell'arrestato presso le camere di sicurezza del Reparto Stazione Termini, per essere condotto nella giornata del 30 dicembre, presso il locale Tribunale, dove l'arresto è stato convalidato. (Rer)