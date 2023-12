India: scoppia incendio in una fabbrica di guanti, sei morti e nove feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte all'interno di una fabbrica nello Stato indiano sud-occidentale del Maharashtra. Lo ha riferito la polizia locale all’agenzia di stampa cinese “Xinhua”. L’incendio è scoppiato all'interno di un'unità di produzione di guanti nel distretto di Chhatrapati Sambhajinagar per cause non ancora accertate, cogliendo i dipendenti nel sonno. I Vigili del fuoco confermano di aver ricevuto una chiamata intorno all’una di notte. Arrivati sul posto sono riusciti a domare le fiamme. I feriti, alcuni con gravi ustioni, sono stati trasferiti in ospedale. (Inn)