Sudan: comandante Rsf Dagalo a Gibuti, a colloquio con presidente Guelleh

- Il comandante sudanese delle Forze paramilitari di supporto rapido (Rsf) Mohamed Hamdan Dagalo "Hemeti" è arrivato oggi a Gibuti e ha incontrato il presidente Ismaïl Omar Guelleh, attuale presidente di turno dell'Autorità intergovernativa di sviluppo (Igad). Il leader militare ha dichiarato di aver informato Guelleh sull'evolversi del conflitto in Sudan e sulla visione delle Rsf per mettervi fine, dicendosi disponibile a lavorare per la pace. Il blocco regionale Igad ha rinviato alla prossima settimana l'incontro in programma fra lo stesso Dagalo ed il comandante delle Forze armate sudanesi (Saf) e presidente di transizione del Paese, il generale Abdel Fattah al Burhan. (Suk)