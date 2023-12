Mar Rosso: Marina Usa affonda tre su quattro imbarcazioni usate dagli Houthi in attacco a Maersk Hangzhou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina statunitense ha affondato tre delle quattro imbarcazioni usate dai ribelli yemeniti Houthi nel tentato attacco ad una nave mercantile nel Mar Rosso, la portacontainer Maersk Hangzhou. Lo ha riferito oggi il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), precisando che il gruppo sostenuto dall'Iran ha inviato quattro imbarcazioni per attaccare la nave portacontainer Maersk Hangzhou, di proprietà e gestita dalla Danimarca, battente bandiera di Singapore. La Maersk Hangzhou è stata avvicinata da piccole imbarcazioni, che sono arrivate a meno di 20 metri di distanza prima che uomini armati sparassero contro la nave e tentassero di salire a bordo, provocando uno scontro a fuoco con le sue forze di sicurezza, si legge nella nota statunitense. I ribelli hanno anche sparato contro gli elicotteri, prosegue Centcom, precisando che questi hanno risposto al fuoco “per legittima difesa, affondando tre delle quattro piccole imbarcazioni e uccidendo gli equipaggi”. La quarta imbarcazione si è data alla fuga. Non ci sono stati danni al personale o alle attrezzature statunitensi. Secondo Centcom, la Maersk Hangzhou era stata colpita in precedenza da un missile mentre attraversava il sud del Mar Rosso. (segue) (Washington)