Messico: governo annuncia ripresa voli di rimpatrio cittadini venezuelani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha annunciato la ripresa dei voli di rimpatrio dei cittadini venezuelani, nel quadro di uno sforzo congiunto delle autorità messicane e di Caracas per "rafforzare la cooperazione in materia di immigrazione". Lo ha annunciato in un comunicato il ministero degli Esteri messicano. "Nel quadro degli impegni dell'Incontro di Palenque 'Per un vicinato fraterno e di benessere' del 22 ottobre, Messico e Venezuela hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione in materia di immigrazione", si legge nella dichiarazione messicana, che spiega che "si è concordato di riavviare il meccanismo coordinato dei voli di rimpatrio dei venezuelani, per il quale sono stati effettuati due voli pilota tra il 29 e 30 dicembre". Secondo la stessa nota, questa misura sarà accompagnata da programmi sociali che "andranno a beneficio dei rimpatriati collegandoli a progetti produttivi e stage retribuiti nei luoghi di lavoro, basati su modelli messicani". "In questo modo, prosegue la nota, Messico e Venezuela ribadiscono il loro impegno ad affrontare le cause strutturali che generano la migrazione irregolare nella regione, nonché a realizzare una gestione umanitaria di tali flussi, al fine di procedere verso una migrazione sicura, ordinata e regolare, nel pieno rispetto della Diritti umani", conclude la nota. L'accordo tra i due Paesi arriva dopo che il Segretario di Stato americano Antony Blinken si è recato in Messico per tenere colloqui ad alto livello sulla migrazione e altre questioni. A questo proposito, la Casa Bianca ha sottolineato in una dichiarazione di giovedì che, durante il loro incontro, entrambi i Paesi “hanno riaffermato i loro attuali impegni per promuovere una migrazione ordinata”, comprese le “cause profonde” della sfida migratoria, come “povertà, disuguaglianza, Declino democratico e violenza".(Mec)