Iran: presidente Raisi, “Israele pagherà per omicidio generale pasdaran Mousavi”

- Il presidente della Repubblica islamica dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha affermato che “Israele pagherà per l’assassinio del generale dei Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran), Razi Mousavi". La dichiarazione è arrivata durante la visita del presidente alla famiglia del militare per esprimere le sue condoglianze, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. "Certamente questo crimine non resterà senza risposta e i criminali sionisti (Israele, ndr) pagheranno per questo crimine", ha affermato Raisi. Razi Mousavi è stato ucciso in Siria lo scorso 25 dicembre. (Irt)