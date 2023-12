Gaza: ministro Finanze Israele, “dovremmo incoraggiare i palestinesi a emigrare”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palestinesi dovrebbero essere incoraggiati a emigrare dalla Striscia di Gaza. Lo ha affermato alla radio dell’esercito il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, leader del partito di estrema destra Sionismo religioso, secondo quanto riferito dal quotidiano “Times of Israel”. "Dobbiamo incoraggiare la migrazione da lì. Se ci fossero 100 o 200 mila arabi nella Striscia e non due milioni, l'intera conversazione sul giorno dopo (la guerra) sarebbe completamente diversa", ha affermato Smotrich, che ha aggiunto che, secondo lui, i cittadini di Gaza “vogliono andarsene”. Il ministro ha inoltre affermato che lo Stato ebraico dovrebbe riportare le sue colonie nell’exclave palestinese: "Non credo che ci sia qualcuno in Israele che non voglia vedere insediamenti ebraici ovunque", ha dichiarato Smotrich. (Res)