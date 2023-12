Russia-Ucraina: Mosca, colpiti a Kharkiv i centri dove era stato pianificato l’attacco a Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe, con l’attacco condotto nella notte sulla città ucraina di Kharkiv, hanno colpito “i centri decisionali e le installazioni militari ucraine” in cui è stato pianificato l’attacco di ieri alla città russa di Belgorod. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca attraverso un comunicato. "In risposta a questo atto terroristico, le Forze armate della Federazione Russa hanno colpito i centri decisionali e le strutture militari nella città di Kharkov (Kharkiv in russo), utilizzati dal regime criminale di Kiev", si legge nella nota. La città di Kharkiv è non lontana dal confine con la Russia e si colloca in modo speculare rispetto a Belgorod. I due centri condividono più o meno la stessa distanza dalla frontiera russo-ucraina e sono separati da meno di 100 chilometri. Secondo il ministero di Mosca, il Palace Hotel di Kharkiv ospitava fino a 200 “mercenari” che intendevano prendere parte a “raid terroristici” oltreconfine. L’attacco contro la struttura del Palace Hotel, ha ancora precisato il ministero, ha portato all’eliminazione non solo di membri dell’esercito ucraino ma anche di funzionari dell’intelligence di Kiev, tutti coinvolti nella pianificazione dell’attacco di ieri alla città russa. (segue) (Rum)