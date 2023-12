Russia-Ucraina: Mosca, colpiti a Kharkiv i centri dove era stato pianificato l’attacco a Belgorod (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità regionali di Belgorod, è salito a 24 il numero delle vittime dell’attacco condotto nel pomeriggio di ieri dalle forze ucraine. Il bombardamento nel centro cittadino era stato preceduto da un altro attacco nelle ore precedenti, che aveva fatto tre vittime, tra cui due bambini. L’azione di Kiev segue di un giorno al massiccio bombardamento effettuato in territorio ucraino dalle forze russe e contrassegnato da un bilancio di 42 vittime. Questa notte un nuovo attacco russo si è concentrato in particolare su Kharkiv, come confermato dal ministero della Difesa di Mosca, e vede un bilancio provvisorio di 28 feriti secondo i media ucraini. La giornata di ieri è stata contrassegnata anche dalla dura reazione delle autorità russe, con la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che ha accusato Regno Unito, Stati Uniti e “tutti i Paesi Ue che forniscono armi all’Ucraina” di essere responsabili dell’attacco a Belgorod, condotto anche con munizioni a grappolo secondo i dati di Mosca. (segue) (Rum)