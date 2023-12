Mali: si completa oggi il ritiro dal Paese della missione Onu Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi uomini della Missione delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace in Mali (Minusma) si ritireranno oggi dal Paese dopo dieci anni di presenza sul territorio. Lo riferisce il sito dell'Onu, ricordando che i militari saliti al potere a Bamako con un doppio colpo di Stato - nel 2020 e 2021 - hanno ordinato alla missione di ritirare le sue truppe dal Paese entro oggi, 31 dicembre. La missione è stata schierata in Mali nel 2013 a seguito di una violenta insurrezione da parte dei ribelli separatisti che tentavano di prendere il controllo del nord del Paese e di un successivo colpo di Stato guidato dai militari, compiuto nel 2012. Istituita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la missione comprendeva in origine più di 15 mila soldati e personale che hanno prestato servizio nelle città e nei villaggi di tutto il Mali. “Penso che il nostro lavoro abbia avuto un impatto sulla vita di molti civili in Mali”, ha dichiarato il rappresentante speciale uscente del Segretario generale e capo della Minusma El-Ghassim Wane. Ieri Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, ha espresso la sua "più profonda gratitudine al personale della Minusma", compreso al capo missione Wane, per aver "fornito una leadership eccezionale in un contesto difficile". (Res)