Roma: incendio in una autorimessa, 120 persone evacuate, distrutte diverse auto

- Fiamme in una autorimessa in largo Benito Jacovitti, zona Mezzocammino, a Roma, alle 10 circa di questa mattina. Il rogo, a causa del quale sono state evacuate 120 persone, residenti nello stabile sopra l'autorimessa, ha provocato la caduta del solaio e danneggiato diverse auto parcheggiate all'interno. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento ci sono state esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas abbandonate nei locali. Al momento non risultano feriti. Presenti sul posto anche il personale del 118, le forze dell'ordine e la polizia di Roma capitale. (Rer)