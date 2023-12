Governo: Conte, tornata arroganza al potere, hanno voltato le spalle a cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ”Si chiude un 2023 molto difficile, che ci lascia l'amaro in bocca su molte cose, ma ci offre anche diversi stimoli per chi non si rassegna, per chi vuole puntare a cambiare le cose. Un primo dato, molto preoccupante, è il ritorno di un vecchio modo di fare politica, arrogante, arroccato sui propri privilegi, nelle vecchie liturgie. Una politica impegnata a difendere se stessa piuttosto che i cittadini”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un messaggio pubblicato sui social per fare il bilancio dell’anno appena concluso. Lo stesso ha poi aggiunto: “Conserviamo tutti viva nella memoria l'immagine di un ministro del governo che ferma un treno per scendere dove ad attenderlo c'è la sua auto blu. Ne è seguita un'arrogante rivendicazione”, ha aggiunto parlando di “un’arroganza che si manifesta anche quando gli esponenti di governo insultano quelli che non ce la fanno, dandogli dei ‘divanisti’, dei truffatori. È una politica che taglia i sostegni ai più bisognosi, come il reddito di cittadinanza, taglia aiuti ai cittadini in difficoltà su mutui e affitti, e taglia le misure di rilancio delle imprese. E tutto questo mentre con un rapido colpo di mano vengono ripristinati al Senato i vitalizi per i politici”. “Alle persone che in questo anno hanno perso tutto, anche l’aiuto dello Stato - ha aggiunto - io dico: non dovete essere voi a vergognarvi, piuttosto impegniamoci tutti a far cambiare subito le cose. Chi deve provare vergogna è una classe politica che ha chiesto voti per aiutare questo Paese e una volta nel palazzo ha voltato le spalle alle famiglie e alle imprese in difficoltà”. Anche perchè “la missione della politica è rendere un servizio ai cittadini, non curare i propri interessi”, ha concluso.(Rin)