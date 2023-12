Lazio: Natale di controlli della Polfer, 6 arresti ma anche allarmi bombe e bimbi ritrovati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 25 dicembre gli agenti della Sottosezione Polfer di Roma Tiburtina sono intervenuti in seguito ad una segnalazione del personale delle Ferrovie nei pressi degli alloggi dell'Ente FS in Via Albona in Roma. In particolare gli operatori hanno rinvenuto, al piano terra, depositato sul pianerottolo d'ingresso, un trolley abbandonato, parzialmente aperto, all'interno del quale vi era un oggetto voluminoso legato e contenuto in una busta bianca dalla quale fuoriuscivano dei fili collegati ad un congegno cilindrico esterno. La pattuglia, valutato lo stato dei luoghi, l'assenza degli occupanti negli alloggi e negli uffici delle FS, ha interdetto al transito le vie limitrofe ed ha richiesto l'intervento degli artificieri. L'area interessata è stata messa in sicurezza e le operazioni di bonifica hanno dato esito negativo. (segue) (Rer)