Lazio: Natale di controlli della Polfer, 6 arresti ma anche allarmi bombe e bimbi ritrovati (6)

- Storia a lieto fine, in conseguenza del ritrovamento di una bambina straniera, che, sfuggita al controllo dei genitori, mentre gli stessi erano intenti ad acquistare dei biglietti ferroviari dalle macchine automatiche presenti nell'atrio biglietteria della stazione ferroviaria di Roma Termini, si era allontanata. In particolare in seguito alla segnalazione del locale Coc una pattuglia Polfer, grazie alla descrizione fornita dalla sorella della bimba, la rintracciava nei pressi di un esercizio commerciale della galleria. Contattata prontamente la madre della minore, la stessa si ricongiungeva con i parenti. (segue) (Rer)