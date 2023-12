Governo: Calenda, nostro compito è chiudere stagione populisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2024 sarà un anno cruciale per tutto l'Occidente, per l'Unione Europea e per l'Italia. La politica dovrà tornare ad essere ambiziosa e grande". E' quanto afferma su social il leader di Azione, Carlo Calenda, tracciando un bilancio dell'anno appena trascorso. Per l'ex ministro "chiudere una stagione di inconcludenza che ha rafforzato populisti e sovranisti sarà il nostro compito insieme a chi vorrà partecipare". (Rin)