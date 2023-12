Serbia: amministrative Belgrado, risultati definitivi vedono la vittoria dei progressisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base dello spoglio completato in tutti i seggi elettorali della città di Belgrado, la lista “Aleksandar Vucic- Belgrado non deve fermarsi”, guidata dal Partito progressista serbo (Sns), ha ottenuto la maggioranza dei voti e 49 mandati. La lista d’opposizione “La Serbia contro la violenza” ha ottenuto 43 mandati, la coalizione Nada 7, mentre “Noi – voce del popolo” ne ha ricevuti 6. Sono 5 infine i mandati per la lista dei socialisti, “Ivica Dacic – primo ministro della Serbia, Toma Fila – sindaco di Belgrado”. Nella giornata di ieri il voto è stato ripetuto in tre seggi a causa di irregolarità riscontrate.(Seb)