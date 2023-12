Roma: razziavano articoli da giardinaggio, arrestati uomo e donna a Monterotondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo e una donna 29 e 42 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Monterotondo perchè sospettati di essere gli autori di due furti commessi in due abitazioni. La coppia avrebbe predato attrezzi da giardinaggio e vario materiale edilizio. I carabinieri, subito dopo la segnalazione giunta al Nue 112 per furto in atto in una abitazione, si sono precipitati sul posto; lì giunti, hanno scorto i due soggetti che sono stati immediatamente fermati. In effetti si trovavano a poche decine di metri da dove era appena stato consumato un furto e un altro perpetrato immediatamente prima. I militari, quindi, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i due avevano asportato degli attrezzi da giardinaggio e del materiale edile, riponendoli nelle vicinanze delle proprietà da cui erano stati sottratti, che sarebbero tornati a recuperare in un secondo momento, fruttando il favore della notte. Le ulteriori indagini dei Carabinieri, compiute nell’immediatezza dei fatti, hanno permesso di rinvenire anche una moto, risultata oggetto di furto ed anch’essa occultata insieme all’altra refurtiva, con la quale i due soggetti erano giunti sul posto, prima di allontanarsi a piedi. Il fattivo spirito di collaborazione dimostrato dai cittadini, che si sono resi immediatamente disponibili a denunciare quanto accaduto, ha permesso ai militari di procedere all’arresto dei soggetti, già sopresi in passato a commettere reati dello stesso genere. L’arresto di entrambi è stato convalidato dal Tribunale di Tivoli e l’uomo e la donna sono stati rimessi in libertà in attesa del processo.(Rer)