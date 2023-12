Israele: Netanyahu, “non stiamo commettendo genocidio, è Hamas che vorrebbe ucciderci tutti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha respinto le accuse del Sudafrica secondo cui lo Stato ebraico starebbe commettendo un genocidio contro il popolo palestinese e ha affermato che è invece il movimento islamista Hamas che sta perpetrando questo crimine ai danni degli israeliani. La dichiarazione è arrivata oggi all’inizio di una riunione di governo, secondo quanto riferito dall’ufficio del primo ministro. Rivolgendosi al Sudafrica, il premier ha affermato: “Non siamo noi a essere venuti a perpetrare un genocidio, ma Hamas. Ci ucciderebbe tutti se potesse". "Al contrario, le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno agendo nel modo più morale possibile, facendo di tutto per evitare di danneggiare i civili”, ha ribadito Netanyahu, aggiungendo che “Hamas sta facendo di tutto per danneggiarli e li sta usando come scudi umani”. (Res)