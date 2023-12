Serbia: Commissione elettorale, senza irregolarità il voto ripetuto in 35 seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione elettorale centrale della Serbia (Rik), Vladan Dimitrijevic, ha reso noto che “si sono svolte regolarmente” le operazioni di voto ieri in 35 seggi del Paese. Le operazioni erano state disposte a causa delle irregolarità riscontrate nel processo di voto del 17 dicembre. I risultati non sono ancora stati registrati, ha aggiunto Dimitrijevic. Secondo quanto anticipato ieri dal presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, a livello nazionale l'affluenza è stata del 43 per cento, mentre a livello della città di Belgrado è stata del 41,64 per cento.(Seb)