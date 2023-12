Lavoro: Pagano (Pd), governo dimezza indennità e fondi a portuali Taranto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se prorogare di soli 5 mesi l’indennità per i portuali di Taranto era già una beffa, scoprire che il governo l’ha addirittura abbassata a 3 mesi equivale a una vera e propria umiliazione delle speranze di questi lavoratori”. Lo afferma in una nota Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito democratico. “Tutti sanno da tempo - aggiunge - quali sono le esigenze dell’agenzia del lavoro portuale di Taranto (Tpwa) e tutti sanno quant’è importante in questa fase garantirne la piena operatività e continuare ad assicurare un sostegno al reddito dei circa 330 lavoratori ancora da ricollocare. E’ per questo che avevo presentato un emendamento alla manovra, purtroppo ignorato, con una proroga di altri due anni". Il governo Meloni invece "fa il gioco delle tre carte: fino a due giorni fa il decreto ‘Milleproroghe’ prevedeva 5 mesi di proroga e 4 milioni di euro per le indennità di mancato avviamento. Oggi scopriamo che il testo ufficiale del provvedimento dimezza sia la proroga e che i fondi. Se abbiamo ormai chiaro che a questa destra di Taranto non importa proprio nulla - conclude - siamo sempre più stupiti dall’atteggiamento dei parlamentari di maggioranza del territorio, che si voltano dall’altra parte ogniqualvolta dovrebbero intervenire e far valere le ragioni della comunità tarantina”, conclude. (Com)