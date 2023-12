Gaza: forze Israele, difficile eliminare completamente capacità di lancio di razzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) non credono di essere in grado di distruggere completamente le capacità di lancio dei razzi dalla Striscia di Gaza. Lo ha riferito la radio dell'esercito, citata dal quotidiano “Times of Israel”. Secondo un rapporto militare, le Idf hanno eliminato buona parte dei lanciatori di missili a lungo raggio, ma impedire il lancio di razzi a corto raggio sarà più difficile. "Anche tra due anni, è possibile che i residenti delle comunità al confine con la Striscia continuino a sentire gli allarmi dei razzi", ha dichiarato un alto ufficiale che ha voluto restare anonimo. (Res)