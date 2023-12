Israele: premier Netanyahu, “Iran minaccia tutto il mondo libero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che “l’aggressione” da parte della Repubblica islamica dell’Iran non è rivolta soltanto contro lo Stato ebraico, ma contro tutto il “mondo libero”. Lo ha affermato durante una conferenza stampa con i media israeliani, aggiungendo: “Oggi tutti sanno che la minaccia dell'Iran aumenterà notevolmente se avrà armi nucleari. Pertanto, l'obiettivo per il quale ho lavorato per molti anni, anche adesso, rimane invariato: fare assolutamente tutto il possibile per impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari”. (Res)