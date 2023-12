Capodanno: Coldiretti, anche all'estero le bollicine italiane preferite allo champagne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo del made in Italy – sottolinea la Coldiretti - è schiacciante a livello nazionale con le feste di fine anno che fanno registrare il massimo di domanda dello spumante italiano, con circa 95 milioni di tappi di spumante stappati solo in Italia, tra Natale e Capodanno, con una vittoria netta rispetto alle 6 milioni di bottiglie di bollicine straniere come lo champagne. Quasi 9 italiani su 10 (89 per cento) non rinuncia a fare un brindisi made in Italy a fine anno. Si tratta del prodotto più presente sulle tavole degli italiani seguito dalle lenticchie, immancabili nell'85 per cento dei menu, forse anche perché sono chiamate a portar fortuna secondo antiche credenze. Sul podio sale anche il cotechino o lo zampone (70 per cento). Rilevanti gli acquisti di pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie ma – sottolinea Coldiretti – il 65 per cento degli italiani assaggerà il salmone arrivato dall'estero, il 9 per cento si permetterà le ostriche e il 5 per cento il caviale, spesso di produzione nazionale. Per il cenone di fine anno sono stati destinati alla tavola 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2 per cento), con quasi nove italiani su dieci (87 per cento) che hanno deciso di festeggiare nelle case, proprie o di parenti e amici. (Com)