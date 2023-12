Ue: via libera degli Stati membri a ingresso parziale in Schengen di Romania e Bulgaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell’Unione europea hanno approvato all’unanimità l’eliminazione dei controlli alle frontiere marittime e aeree con la Romania e la Bulgaria, integrando così parzialmente i due Paesi nell’area Schengen. La decisione è arrivata nella notte dopo una riunione a Bruxelles, dove è stato inoltre stabilito che il nuovo regime di controlli entrerà in vigore il 31 marzo. Una nota del Consiglio europeo precisa che gli Stati dovranno successivamente decidere una data per l’abolizione dei controlli terrestri. L’approvazione arriva dopo che l’Austria ha finalmente dato il suo via libera dopo lunghe trattative. L'anno scorso Vienna aveva posto il veto ad un’analoga decisione poiché intravedeva il rischio di un massiccio afflusso di immigrati illegali nel suo territorio. Le autorità di Romania e Bulgaria si sono impegnate ora, attraverso una dichiarazione congiunta firmata con l’Austria, ad aumentare i controlli per contenere i flussi migratori. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha salutato con favore la decisione osservando che rappresenta “un momento storico”.(Beb)