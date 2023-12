Amministrative: Renzi, se Pd perde Firenze salta la segretaria Schlein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se fossi Elly Schlein farei di tutto per non perdere Firenze. Perché se perde Firenze, il giorno dopo perde il Nazareno. Siccome non credo che la segretaria sia una sprovveduta sono certo che alla ripresa il Pd si inventerà qualcosa per bloccare questo suicidio”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando delle prossime elezioni a Firenze in un’intervista al Quotidiano nazionale. Parlando del sindaco uscente, Dario Nardella, Renzi ha aggiunto: “Ha rotto la maggioranza, ha rotto il gruppo del Pd, ha rotto con la Fiorentina. Lo manderanno a Strasburgo e così potremo tornare a fare politica in città”. (Com)