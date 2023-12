Legge Bilancio: Nevi (FI), Bernini ha rassicurato su fondi centro ricerca Levi-Montalcini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stupisce come un politico preparato e attento come Mariastella Gelmini sia incorsa in una gaffe così plateale. Nell’enfatizzare quello che definisce un ‘grave errore’ del governo, riferendosi ai fondi per il centro per la ricerca sul cervello voluto dal Premio Nobel Rita Levi-Montalcini, dimentica di ricordare e sottolineare che il ministero dell’Università e della ricerca, guidato da Anna Maria Bernini - appena avuto notizia del mancato rifinanziamento -, dopo l'esame parlamentare, ha subito rassicurato sull’assegnazione di nuovi fondi, prevedendoli in uno dei prossimi provvedimenti legislativi”. Lo sottolinea in una nota il vicepresidente vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, che aggiunge: "La notizia è riportata da numerosi organi di informazione. Tra l'altro, l'impegno del governo è contenuto anche in un ordine del giorno accolto al Senato durante l’esame della manovra in Commissione. Comprendiamo lo spirito che anima la portavoce di Azione, tuttavia una corretta e seria comunicazione politica implicherebbe maggiore attenzione e coerenza. Lascino il primato della disinformazione al Movimento 5 Stelle".(Com)