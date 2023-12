Usa: Corte d'appello federale a favore del divieto porto d'armi in California

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una Corte d'appello federale del nono circuito degli Stati Uniti, che rappresenta una fascia di Paesi federati occidentali, ha aperto la strada a una legge approvata nello Stato della California che vieta di portare armi da fuoco nella maggior parte dei luoghi pubblici. Con la sentenza, riferiscono i media locali, la giuria ha sospeso un’ingiunzione del 20 dicembre nella quale un giudice aveva concluso che la legge dello Stato a guida democratica violava il diritto dei cittadini di detenere e portare armi ai sensi del secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. I tre giudici della nona Corte d’appello hanno ora disposto una sospensione amministrativa della legge, che avrebbe dovuto entrare in vigore all’inizio del nuovo anno, fino a quando un'altra giuria del nono circuito non potrà valutare se confermare la sospensione. A giugno del 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha ampliato i diritti sulle armi a livello nazionale. (Was)