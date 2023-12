Nepal: tribunale giudica colpevole di violenza ex capitano nazionale di cricket Lamichane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Nepal ha ritenuto il giocatore di cricket più famoso del Paese, Sandeep Lamichhane, colpevole di aver violentato una donna di 18 anni, e ha fissato per il prossimo 10 gennaio la pronuncia della sentenza. Lo riferiscono i media locali. L’uomo, di 23 anni, è stato il volto del cricket in Nepal oltre all'unico giocatore del Paese che abbia partecipato ad importanti campionati Twenty20 a livello internazionale. È stato sospeso dalla carica di capitano del Nepal l’anno scorso e preso in custodia dopo che la polizia ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per l’accusa di aggressione nel 2022. Successivamente è stato rilasciato su cauzione. Lo sportivo nepalese rischia fino a dieci anni di carcere. I suoi legali hanno annunciato ricorso presso un tribunale superiore. (Inn)