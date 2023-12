Russia-Ucraina: Mosca, colpiti a Kharkiv i centri dove era stato pianificato l’attacco a Belgorod (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inoltre chiesto una seduta d’urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre gli Stati Uniti hanno subito replicato alle accuse di Zakharova, precisando attraverso un portavoce del Dipartimento di Stato di “non incoraggiare né approvare” attacchi come quelli sulla popolazione di Belgorod. L’Ucraina, da parte sua, non ha confermato né smentito l’operazione, ma nelle stesse ore il consigliere presidenziale, Mykhailo Podolyak, si è espresso contro qualunque ipotesi di negoziati con la Russia, aggiungendo che Mosca sarà “costretta ad accettare un ultimatum” per porre fine al conflitto. La replica è arrivata di nuovo da Zakharova, che ha precisato come la Russia “non sia mai stata soggetta” ad ultimatum o ricatti. “Chi è venuto (in Russia) con una spada o una granata è sempre stato ricacciato indietro”, ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri. (Rum)