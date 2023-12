Rai: Sergio, ascolti incredibili per intervista Tg1 a Fiorello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stasera Parlo Io” con l’intervista realizzata dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci a Fiorello, ha fatto registrare uno share del 25,4 per cento con 4 milioni 682 mila telespettatori. “ Un dato di ascolto incredibile" ha commentato l’amministratore delegato Roberto Sergio, che parla di un "omaggio doveroso del Tg1 a Fiorello che nel 2023 con il suo Mattin show è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all’insegna dell’allegria, della leggerezza e dell’intrattenimento intelligente. Una bellissima pagina per il servizio pubblico che in questi giorni di festa ha continuato a far registrare ascolti importanti rivolgendosi a tutte le fasce di età, dimostrazione chiara che tentare la strada dell’innovazione unita all’inclusività alla fine risulta vincente". "Grazie ai colleghi della Rai - conclude Sergio - per il grande lavoro svolto e per quello che continueranno a fare, (questa sera l’Anno che Verrà con Amadeus in diretta da Crotone), a loro, alle loro famiglie e a tutti i telespettatori vanno i miei migliori auguri per un 2024 anno della radio, della televisione, del servizio pubblico”. (Rin)