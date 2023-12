Business News: Arabia Saudita, tasso di disoccupazione all'8,6 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Arabia Saudita ha raggiunto l'8,6 per cento nel terzo trimestre del 2023, in leggero aumento rispetto all'8,3 per cento del trimestre precedente, ma in calo rispetto allo stesso trimestre del 2022. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Autorità generale per le statistiche (Gastat), secondo cui nel terzo trimestre del 2021 il tasso era pari al 9,9 per cento. Nel terzo trimestre di quest’anno, poi, il tasso di disoccupazione per la popolazione totale saudita e non saudita ha raggiunto il 5,1 per cento, in aumento rispetto al 4,9 per cento del trimestre precedente. Secondo l'ultimo censimento, i cittadini stranieri rappresentano poco più del 40 per cento della popolazione totale del Regno. (Res)