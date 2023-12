Business News: Libano, Electricité du Liban annuncia aumento fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fornitore pubblico Electricité du Liban (Edl) ha annunciato un aumento della fornitura di elettricità fino a un limite di 520 megawatt non appena arriverà la prima fornitura di gasolio tra il 30 e il 31 dicembre. È quanto si legge in un comunicato della società, che precisa che "la produzione attuale totale non supera i 150 megawatt, provenienti principalmente dall'unica unità in funzione nella centrale di Zahrani (nel sud del Libano), a seguito di una serie di misure precauzionali, adottate dal 12 marzo scorso, che ritardano il ritmo di consumo della riserva di gasolio che sta per esaurirsi”. Il comunicato mette in guardia dal “rischio di un collasso totale della rete elettrica, che necessita di almeno mille megawatt". Recentemente si sono verificate 14 interruzioni di corrente in tutto il Paese ma, “nonostante le difficoltà tecniche, Edl sta cercando di fornire elettricità ininterrotta a installazioni vitali come l'aeroporto, il porto e le pompe dell'acqua", ha aggiunto il comunicato. (Lib)