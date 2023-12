Business news: Camera di commercio del Niger esorta a ignorare sanzioni Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio del Niger ha esortato gli operatori della regione a continuare ad esportare le loro merci verso Niamey, non tenendo conto delle sanzioni "illegali" imposte dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) dopo il colpo di Stato del 26 luglio. In una nota, l'organismo risponde all'iniziativa annunciata ieri dalle autorità del porto autonomo di Cotonou, in Benin, le quali hanno sospeso il divieto di esportare merci verso il Niger precisando tuttavia che si tratta di una loro misura e non di una decisione del governo, per il quale le sanzioni Cedeao contro il Paese golpista rimangono in vigore. Il presidente della Camera di commercio nigerina Moussa Sidi ribadisce che, a suo avviso, lo scopo della chiusura delle frontiere è quello di bloccare qualsiasi transazione commerciale con il Niger, e per questo invita i commercianti a continuare ad utilizzare i porti di Lomé in Togo e i corridoi commerciali del Burkina Faso per il transito delle merci, due rotte che servono il Niger dal golpe di luglio. Dall’inizio della crisi politica di quest'estate, migliaia di camion carichi di merci destinate al Niger sono stati bloccati in Benin a causa delle sanzioni. La chiusura delle frontiere ha provocato in Niger un’impennata dei prezzi dei beni di prima necessità come riso e petrolio. La revoca della sospensione delle sanzioni da parte del porto di Cotonou avviene dopo il discorso alla nazione pronunciato dal presidente beninese Patrice Talon, il quale ha espresso la sua disponibilità a negoziare con la giunta del Niger e a ripristinare le relazioni diplomatiche con Niamey. (Res)