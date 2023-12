Business news: Benin, il porto autonomo di Cotonou revoca divieto di esportazione in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del porto autonomo di Cotonou hanno revocato il divieto di esportare merci verso il Niger, Paese retto da una giunta militare e sanzionato per questo dalla Comunità economica dei Paesi dell'Africa occidentale (Cedeao). Lo ha detto a "Rfi" il direttore commerciale e marketing del porto Kristof Van den Branden, il quale precisa tuttavia che “questo non significa che le misure Cedeao saranno revocate" in Benin, ma che si tratta di una misura valida per le operazioni del porto di Cotonou. Le merci destinate al Niger rappresentano l'80 per cento del volume di transito nel porto di Cotonou. (Res)