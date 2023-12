Israele: premier Netanyahu, “non mi dimetterò”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, non si dimetterà. Lo ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti in seguito a una conferenza stampa tenuta ieri sera. Nelle ultime settimane in Israele si sono tenute diverse manifestazioni contro Netanyahu per chiedere le sue dimissioni, in particolare a causa della gestione della questione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza dal movimento islamista palestinese Hamas. Netanyahu ha anche aggiunto che “la guerra durerà molti mesi”. (Res)