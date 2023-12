Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovunque molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni durante l'intera giornata, deboli o localmente moderate: inizialmente sparse, tendenti a diffuse dalla tarda mattina, dal pomeriggio-sera più insistenti sulla fascia alpina e prealpina, in particolare centro-orientale. Neve oltre 1100 metri circa. Temperature minime stazionarie o in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime 5 e 8°C, massime tra 6 e 10°C (Rem)