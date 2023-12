Business news: l'Etiopia in default, è il terzo Paese del continente dopo Zambia e Ghana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia è tecnicamente andata in default dopo che le sue autorità non sono riuscite a pagare una cedola di 33 milioni di dollari sul suo unico titolo di Stato internazionale di 1 miliardo di dollari. Il secondo Paese più popoloso dell'Africa diventa così il terzo del continente a diventare insolvente, dopo Zambia e Ghana. Secondo fonti della stampa internazionale a conoscenza del fascicolo gli obbligazionisti non hanno ricevuto la cedola richiesta entro la mezzanotte di venerdì 22 dicembre, l'ultimo giorno lavorativo bancario internazionale prima della scadenza del periodo di grazia concesso per sanare la situazione. Il governo del premier Abiy Ahmed aveva anticipato all'inizio di dicembre che il Paese non avrebbe potuto pagare neppure entro il periodo di proroga concesso, determinando il declassamento dell'Etiopia da parte delle agenzie di rating internazionali. (Res)