Legge Bilancio: Mascarino (Federalimentare), bene Odg su “Sugar” e “Plastic tax”

- “Come Federalimentare non possiamo che essere soddisfatti dell’approvazione dei due ordini del giorno collegati alla Legge di Bilancio presentati dal gruppo di Forza Italia alla Camera, e approvati all’unanimità dalla maggioranza di centrodestra, che impegnano il Governo a rinviare l’entrata in vigore della ‘Sugar’ e della ‘Plastic tax’”. Lo dichiara in una nota il presidente di Federalimentare, Paolo Mascarino, che aggiunge: “Aver previsto un rinvio sia sulla tassa sui prodotti in plastica monouso sia sulle bevande analcoliche zuccherate - prosegue - è un indirizzo che va nella direzione da sempre auspicata dall’industria alimentare fortemente preoccupata dal fatto che l’introduzione di nuovi balzelli avrebbe aumentato i prezzi al consumo con la conseguente contrazione delle vendite, andando a colpire un settore primario in ripresa dopo gli anni della pandemia”. “Le nostre aziende - continua Mascarino - da anni sono impegnate a trovare soluzioni sempre più sostenibili e in linea con i principi nutrizionali richiesti dai consumatori e che fanno parte della nostra storia. Aver posticipato l’introduzione della ‘Sugar’ e della ‘Plastic Tax’ ci trova favorevoli e per questo ringraziamo i proponenti. Altresì, come Federazione, auspichiamo che oltre alla sterilizzazione di queste nuove tasse, il Governo possa impegnarsi alla loro definitiva abolizione”, conclude il presidente di Federalimentare. (Com)