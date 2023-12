© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) ha affermato che un militare israeliano preso in ostaggio dal movimento islamista Hamas nella Striscia di Gaza è morto in seguito a un raid aereo effettuato dall’esercito dello Stato ebraico. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, secondo cui l’operazione delle forze israeliane aveva l’obbiettivo di liberare il militare. (Res)