Business news: Filippine, 4 offerte per la modernizzazione dell’aeroporto internazionale Ninoy Aquino

- Quattro consorzi hanno presentato un’offerta per la modernizzazione del principale aeroporto internazionale delle Filippine, un progetto dal costo stimato in 170,6 miliardi di pesos (3 miliardi di dollari). Lo ha riferito il ministero dei Trasporti del Paese. Classificato da alcune società di servizi di viaggio tra i peggiori aeroporti internazionali al mondo, il vetusto aeroporto internazionale Ninoy Aquino (Naia), il quinto più grande del sudest asiatico, necessita di un aggiornamento per risolvere i problemi cronici di sovraffollamento e ritardi dei voli. I consorzi che hanno presentato offerte sono il Manila International Airport Consortium, l'Asian Airport Consortium, il Gmr Airports Consortium e il Smc Sap & Co Consortium, ha dichiarato il comitato per le offerte e gli appalti. Si prevede che il ministero dei Trasporti assegnerà nel primo trimestre 2024 una concessione di 15 anni, estendibile per altri 10 anni. Il Naia ha gestito un record di 48 milioni di passeggeri nel 2019 nonostante la sua capacità progettata di soli 32 milioni di passeggeri. L'aeroporto aggiornato mira a servire almeno 60 milioni di passeggeri all'anno rispetto ai 35 milioni attuali. Tentativi precedenti di modernizzare l’infrastruttura sono stati abbandonati a causa di dispute tra le autorità aeroportuali, gli appaltatori e i potenziali offerenti. (Fim)