Business news: Usa prorogano esenzioni tariffarie su alcune merci cinesi sino al 31 maggio

- L'ufficio della Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, ha annunciato un ulteriore proroga delle esenzioni dai dazi della "Sezione 301" per 352 categorie di importazioni dalla Cina e 77 categorie legate al Covid-19 fino al 31 maggio 2024. L'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump ha utilizzato la Sezione 301 del Trade Act del 1974, una legge mirata a contrastare le pratiche commerciali sleali dei partner commerciali, per varare dazi a carico di merci dalla Cina nel 2018 e nel 2019. Le esenzioni dai dazi sulle importazioni comprendono componenti industriali come pompe e motori elettrici, alcuni componenti di auto e prodotti chimici, biciclette e aspirapolvere. Le esenzioni legate al Covid includono prodotti medici come mascherine, guanti da esame e salviette igienizzanti per le mani. (Was)