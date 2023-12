Business news: Giappone allestirà forum industriale per la fusione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende inaugurare il prossimo marzo una organizzazione di riferimento per il settore emergente della fusione nucleare, riunendo attori privati, pubblici e del mondo accademico per sviluppare tecnologie e canali di vendita per la commercializzazione. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui tra i partecipanti ci saranno aziende di ingegneria come Ihi, Jgc Holdings e Obayashi; il gruppo energetico Inpex; e start-up come Kyoto Fusioneering e EX-Fusion, oltre a produttori di materiali e società commerciali. Il governo continuerà a reclutare partecipanti sino al lancio dell’iniziativa. L'obiettivo è definire le esigenze tecnologiche dell'industria e combinare le competenze e le risorse dei partecipanti per accelerarne lo sviluppo. Il gruppo, provvisoriamente chiamato Fusion Energy Forum, fornirà anche raccomandazioni al governo su norme di sicurezza e standard tecnologici. (Git)