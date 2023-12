Business news: Hong Kong, annunciata costruzione di un progetto abitativo da 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società New World Development di Hong Kong, operante nel campo degli hotel e delle infrastrutture, costruirà con l’agenzia immobiliare China Resources Land un progetto abitativo da 1,3 miliardi di dollari nella regione amministrativa speciale il prossimo anno. È quanto si apprende da una nota congiunta diramata dalle aziende, in cui si precisa che saranno create 1.800 nuove abitazioni nella Metropoli settentrionale. Il governo di Hong Kong ha presentato per la prima volta un piano per accrescere l’offerta di alloggi nella Metropoli settentrionale nel 2021, con l’obiettivo di garantire case a circa 2,5 milioni di persone e creare un nuovo quartiere imprenditoriale. Lo scorso anno, China Resources Land, a capitale pubblico, ha firmato accordi con quattro aziende di Hong Kong (New World, Henderson Land, K Wah International e Shun Tak Holdings) per vagliare progetti di cooperazione incentrati sull’Area della Grande Baia (Greater Bay Area, Gba), un'iniziativa del governo cinese che collega nove città del Guangdong con le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. (Cip)