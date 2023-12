Business news: Myanmar e Cina rilanciano progetto per porto in acque profonde a Kyaukphyu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar e Cina hanno rilanciato il progetto del porto in acque profonde nella zona economica speciale di Kyaukphyu, nello Stato birmano occidentale di Rakhine. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui rappresentanti del governo militare birmano e del conglomerato finanziario di Stato Citic Group della Cina hanno tenuto una cerimonia a Naypyidaw martedì. Il progetto del porto in acque profonde, affidato a una joint venture guidata dal gruppo cinese, ha firmato proprio a Naypyidaw una aggiunta all’accordo di concessione che segna il riavvio del progetto, teso a realizzare un terminale per il commercio marittimo sull’Oceano Indiano, da collegare via terra alla Cina continentale. I lavori, iniziati lo scorso decennio, erano stati sospesi a causa della pandemia e del golpe militare verificatosi nel Myanmar nel 2021, ma ora il governo militare intende rilanciare l’opera “il prima possibile”. Il porto è parte del progetto del Corridoio economico Cina-Myanmar, che si inserisce a sua volta nella più vasta iniziativa cinese della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri). (Git)