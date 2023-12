Business news: Singapore, Mitsubishi sospende vendita di auto dopo restrizione su emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di auto della compagnia giapponese Mitsubishi a Singapore sarà sospesa nel 2024 a causa delle nuove restrizioni sulle emissioni in vigore a partire dal prossimo primo gennaio. Lo rivela il quotidiano online "The Straits Times". La decisione, che non riguarda le auto già vendute nella città-Stato, è legata al nuovo Schema sulle emissioni dei veicoli (Ves) e alle modifiche ai requisiti per i test delle auto, entrambi provvedimenti che diverranno effettivi a partire dall'inizio del prossimo anno. Solo nel 2025 Mitsubishi dovrebbe tornare a vendere automobili a Singapore con nuovi modelli in grado di rispettare i nuovi parametri stabiliti dalle autorità locali. Già tra il 2016 e il 2022 il numero di auto dell'azienda giapponese registrate a Singapore è diminuito da 3.632 a 238. Il 2023 dovrebbe concludersi con la vendita di sole 61 unità. (Fim)